'Třinec' se vrací domů. Město i muzeum se snaží získat artefakty z lodi, která brázdila moře 23 let

Třinec se vrací do Třince. Jedná se o zaoceánskou loď, která byla v Třinci pokřtěna. Nevrací se však celá, ale jen její částí. Loď patřila do flotily Československé, později České námořní plavby. Česko, jako suchozemský stát, mělo 44 lodí. Loď Třinec jezdila po světových mořích 23 let. Teď je v Rotterdamu a čeká na sešrotování.