Trumpovy záměry by mohly zvýšit tlak řešení vysokých cen energií. Jaká jsou očekávání českých politiků?

Spojené státy budou pro Česko stále klíčovým partnerem. Po inauguraci Donalda Trumpa se na tom shodují čeští politici. Jaká mají očekávání od jeho návratu do Bílého domu? Co si myslí o názoru na zvýšení dovozních cel do USA?

Spojené státy jsou pro Českou republiku klíčovým spojencem v bezpečnosti i obchodních vztazích. Na síti X to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Je přesvědčen, že se vztahy budou nadále úspěšně rozvíjet. A právě v jejich zachování doufá i ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL.

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

"Já pevně doufám, že jsme si všichni vědomi té odpovědnosti, jak my v rámci EU a České republiky, tak ze strany USA. Myslím, že to nejhorší, co by mohlo být, kdyby se Spojené státy rozhodly vést s Evropou nějakou obchodní válku, to by nebylo šťastné pro nikoho."

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) uvedl, že staronový obyvatel Bílého domu bude mít nepochybně ostré lokty, ne vše s čím přijde, se nám v prvním okamžiku bude líbit a bude v našem zájmu. Ale zcela jistě to bude v zájmu Ameriky.

Cla mohou zvýšit tlak na řešení vysokých den energií

Donald Trump začal hned plnit věci, které sliboval. Zrušil 78 dekretů a memorand svého předchůdce Joea Bidena. Omilostnil na 1500 obviněných z útoku na Kapitol 6. ledna 2021, oznámil masové deportace lidí pobývajících v USA bez povolení, odstoupil od Pařížské dohody o klimatu. To by mohlo vést k tlaku na přehodnocení evropského Green Dealu.

Radek Vondráček | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

"Já jsem ten, který přál panu Trumpovi, aby zvítězil. Ta očekávání mám poměrně velká. Po jeho projevu ještě větší. Slibuje zlatou éru. Já doufám, že pro Českou republiku to v každém případě bude znamenat, že budeme součástí toho procesu," řekl ve vysílání Českého rozhlasu místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

Donald Trump v projevu mluvil o zavedení dovozních cel. Nebyl ale konkrétní, o které země by se mělo jednat. Ve svých předchozích prohlášeních zmínil i Evropskou unii. Podle poslance Jiřího Kobzy z SPD by zavedení cel pro zboží vyvážené z Evropské unie mohlo zvýšit tlak na řešení vysokých cen energií.

Jiří Kobza | Foto: Marián Vojtek, Český rozhlas

"Náš průmysl teď, v tento moment je opravdu dušen těmi vysokými energiemi, a bez toho se nepohneme. A tlak z Ameriky na to, že tam budou ty dovozní cla, že se tam opravdu nic nevyveze, nám může pomoct se toho zbavit."

Trump avizoval, že Amerika bude naplno využívat vlastní zásoby zemního plynu a vyvážet fosilní paliva do celého světa. Místopředseda zahraničního výboru sněmovny Petr Beitl z ODS řekl, že to může být další cesta k omezení ruského plynu v Evropě.

Havlíček: Trumpova řeč je "hozenou rukavicí" evropské ekonomice

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura chválil Trumpovy záměry omezit migraci nebo omezit takzvanou zelenou politiku. Zároveň ale taky upozornil na možný vliv Trumpových kroků na Evropu.

Tomio Okamura | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

"Pakliže se na to podívám z pohledu zájmu USA, z pohledu toho, co prezident Trump vzkazuje americkým občanům, tak tomu nelze vytknout vůbec nic. Druhou věci je, protože my žijeme v Evropě, tak pro nás to samozřejmě není dobrá zpráva, protože Evropa není konkurenceschopná."

První místopředseda opozičního hnutí ANO a stínový premiér Karel Havlíček považuje Trumpovu nástupní řeč za "hozenou rukavici" evropské ekonomice a poslední zvonění pro EU. Dodal, že Trump jako spojenec není sparingpartner, ale dravý hráč, který chce udávat tón.