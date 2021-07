Únava, noční můry, potíže se spánkem. Studie českých vědců zkoumá následky covidu

Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Podle prvních výsledků výzkumu má potíže téměř polovina lidí, kteří covid prodělali. Na studii se podílí lékařka Tereza Dvořáková.

"Studie už je momentálně v běhu. Začalo se na ní pracovat v průběhu loňského roku, v podstatě ve chvílích, kdy se začaly v zahraničním tisku objevovat zprávy o tom, že obdobné poruchy jsou poměrně časté. Mezi nejčastější patří hlavně nespavost, často spojená s nočním pocením, a nebo naopak zvýšená potřeba spánku. Často se setkáváme s pacienty, kteří mají tyto problémy dlouhodobě a které pak trápí i jiné příznaky, jako četné noční můry nebo živé sny. Někdy mohou ze spaní mluvit, výrazněji se hýbat, a to je to, co chceme sledovat."

V ČR dosud chyběla studie, která by oblast více mapovala. O dopadech koronaviru není podle vědců zatím dostatek informací.

Některé příznaky lidi omezují v práci i běžném životě

"V současnosti realizujeme dotazníkové šetření on-line, protože v České republice zatím není frekvence ani délka trvání těchto příznaků popsaná. V první chvíli chceme zjistit, jak to vypadá, u kolika lidí se to objevuje. A pak u těch, u kterých víme, že jim můžeme pomoci, nebo je ty obtíže hodně trápí, tak těm jsme schopni nabídnout další vyšetření nebo minimálně konzultace. To, co chceme zkoumat trošku navíc, je mikroarchitektura spánku, který dokáže covid-19 narušit, protože to v tuhle chvíli není popsané v zahraniční literatuře."

S jakým největším problémem jste se během studie setkala?

"Největší problém je u pacientů, kteří ty potíže mají opravdu chronické. Mají narušený spánek a k tomu se potýkají s už dřív popisovaným pocitem mozkové mlhy, problémy s řečí, zapomínáním slov a podobně, což je potom omezuje v práci nebo v běžném životě."

Jak lidé popisují mozkovou mlhu?

"Asi nejčastější způsob, jak to popsat, je takové zpomalené myšlení a pocit nějaké mentální nevýkonnosti. Všechno těm pacientům o hodně déle trvá, celkově je to pocit takové nefunkčnosti."

Kolik zájemců se do studie zatím zapojilo?

"Zatím se pohybujeme v řádu vyšších stovek. Z pilotní studie nám vyplynulo, na co bychom se měli zaměřit, co je největší problém. V tuhle chvíli je naším cílem tu studii co nejvíc rozšířit, abychom byli schopni získat data napříč populací a nejenom od těch, kteří ty problémy mají."

Příznaky nastupují pozvolna, často za několik týdnů

Výskyt poruch spánku potvrzují i data ze zahraničí. Problémy mají často i lidé po bezpříznakovém nebo lehkém akutním průběhu covidu. Nastupují pozvolna, často až za několik dnů či týdnů po prodělané nemoci, proto nemusí být na první pohled souvislost patrná.

Zatím také není jasné, jak dlouho mohou příznaky přetrvávat. U části lidí trvají krátce, u jiných v řádu měsíců a postupně se zhoršují. Jak dodala doktorka Dvořáková, je otázkou, zda jde o přímý důsledek onemocnění covid-19 nebo spíše o pocity ovlivněné stresem, pokusy o samoléčbu např. alkoholem a vytvořením nesprávných návyků.



Studie má pomoci i s poznáním příčin poruch spánku, které mohly vzniknout vlivem pandemie, třeba psychickou zátěží spojenou se sociální izolací, nejistotou a obavami o zdraví či živobytí.