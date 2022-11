Úsměv na občance? Ani náhodou! Vyhláška stanoví neutrální výraz a zavřená ústa

Řadě lidí se jejich fotografie v občanském průkazu nelíbí. Mnozí by se rádi usmáli, ale mají smůlu. Se stejným požadavkem se na soud obrátil žadatel, který se hlásí k tzv. Církvi smíchu.

Jak napsal server Česká justice, Městský soud v Praze uvedl, že mít při pořizování fotografie na občanské průkazy neutrální výraz a zavřená ústa je v zájmu veřejné bezpečnosti, boje proti terorismu a ochrany vnějších hranic Evropské unie (EU). Průkaz totožnosti platí v rámci celé EU a řídí se stejnými pravidly.

Žadateli nepomohla ani argumentace jeho náboženským přesvědčením, ani názor, že při úředních záležitostech dochází k nepřirozenému potlačování smíchu. Církev, ke které se žadatel hlásí, nepatří mezi státem oficiálně uznané církve. Ministerstvo kultury ji odmítlo zaregistrovat.

Na evropské úrovni neprošel ani cedník

Soudci však na okraj vyjádřili přesvědčení, že veřejnému prostoru by „jisté odlehčení“ prospělo a připustili, že výrazně zamračené výrazy na fotografiích na osobních dokladech působí značně pesimisticky. Pokud by ale žalobě vyhověli, pravidlo upravující podobu na fotografiích by ztratilo smysl. Existuje pouze výjimka mít z náboženských důvodů pokrývku hlavy.

Jak dodal sever Česká justice, soud v této souvislosti připomněl nedávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který posuzoval požadavek lidí, hlásících se k tzv. Pastafariánství, mít na úředních fotografiích na hlavě cedník.