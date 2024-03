V lágru se narodily, žily a zemřely. Romské děti mají v Liberci památník

Ten se podílel na vzniku památníku, který připomíná děti, které za svůj život nepoznaly nic jiného než lágry.

Ivan Rous | Foto: Jana Švecová, Český rozhlas

"Já jsem pátral po všech typech táborů nacistické nucené práce na Liberecku a Jablonecku. Z 60. let existovala jediná poznámka, že někde u lomu byl romský tábor. Tím to skončilo, a dlouho se nám nepodařilo najít materiály k tomu táboru."

Průlom nastal, když se německému orálnímu historikovi Rado Faltisovi podařilo vypátrat pamětníka zdejších táborů. Byla to Romka, která dokázala identifikovat místa, kde se nacházely tábory pro Romy a Sinty. Podle Rouse, který předpokládá, že jen v Libereckém kraji byly nejméně čtyři tábory pro Romy, trvalo nějakou dobu, než se podařilo zjistit další fakta.

Archivní nákres záchytného tábora pro Romy z let 1941 až 1943 | Foto: Archiv Libereckého kraje

"Prvotní pátrání probíhalo v archivech. Zjistili jsme, že tábor pro Romy a Sinty se v rámci Liberce stěhoval. Nejdřív byl u lomu v malém již neexistujícím baráku. Pak je odstěhovali do továrny a nakonec postavili tábor, který už město v roce 1941 nazývalo jako koncentrační."

Podle Rouse se o táborech v Protektorátu Čechy a Morava ví poměrně dost. Ale v Sudetech, které obsadili nacisté v říjnu 1938, je k dispozici jen málo informací.

Na místě, kde se má stavět základna krajských záchranářů, objevili archeologové základy internačního tábora pro Romy | Foto: Archiv Libereckého kraje

O táborech je minimum informací

V poslední době se historik Ivan Rous cíleně věnuje uctění památky romských dětí, které se narodily a zemřely v nacistických táborech.

Foto: Lucie Fürstová, Český rozhlas

"Zjistili jsme, že první transport byl do Osvětimi. Do tohoto transportu byly zařazeny děti, které měly datum narození z doby, kdy zde již tábor existoval. Přemýšleli jsme o tom, že se nemohly narodit někde v rodině do svobody. Takže se pravděpodobně narodily v tom táboře."

Před téměř šesti lety se historik podílel na vztyčení sedmi dřevěných křížů na místě bývalého tábora v Liberci. Každý z nich byl věnován chlapci, jehož život byl zkrácen během romského holocaustu. O něco později byla vypátrána i jména malých holčiček, které Němci rovněž zavraždili, než jim byly čtyři roky, jedné dokonce rok.

Na pomníku jsou jména 11 dětí

Právě tento objev dal podnět k vytvoření významnějšího památníku, který teď stojí v Liberci. Je vyroben z místní žuly. Na bronzové desce jsou uvedena jména dětí a strohá fakta o jejich narození a úmrtí (pokud jsou známa).

Foto: Radek Petrášek, ČTK

"Identifikovali jsme sedm chlapců, kteří se narodili v Liberci v době existence tábora. Později Michal Schuster vypátral jména čtyř děvčat, celkem tedy 11 dětí. Hrozné je, že o nich máme nulové informace. Narodily se v pracovních táborech, a čekaly je jen transporty do koncentračního tábora Osvětim, kde byly zavražděny."

O podmínkách, v nichž byly děti a jejich rodiny nuceny žít v libereckém táboře, se dnes neví prakticky nic, říká Rous.

"Již v roce 1943 byl přeměněn na tábor pro francouzské válečné zajatce. To překrylo paměť, která mohla nějakým způsobem přetrvat. Narazili jsme jen na jedinou informaci, že jeden Rom byl potrestán za to, že v zimě rozřezal dveře na zatopení."

Foto: Ivan Rous

Podle Ivana Rouse jen ve dvou okresech v severních Čechách bylo asi 330 nacistických táborů nucených prací různého druhu. Tábor, který dal vzniknout novému památníku, však patřil k těm nejtvrdším. Ivan Rous, který věnoval pátrání po osudech dětí mnoho energie, říká, že se ho jejich příběhy velmi dotkly.

"Jako muzeum jsme na místě prováděli také archeologický výzkum. A pak se mi narodila dcera. Když se vám narodí dítě, přemýšlíte o tom, jaký bude mít život, do jakého světa se narodilo a tak dále. Takže pro mě osobně je tam nejdůležitější věta, že tam byly děti, kterým nebylo umožněno poznat tento svět."