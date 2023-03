V Nepomuku uložili relikvii posledního českého krále. Velká pocta pro rod Habsburků, říká arcivévodkyně

Nepomuk na Plzeňsku si připomněl výročí 630 let od umučení světově nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Vrcholem jarní pouti byla mše, při které byl do kostela sv. Jana Nepomuckého slavnostně uložen ostatek posledního českého krále, Karla I. Rakouského. Pro Nepomuk je to velká pocta, protože počet relikvií je v současné době celosvětově uzavřen.