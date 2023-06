Zahraniční studenti na koleje moc nechtějí

Do Česka ročně přijede v průměru asi 20 000 studentů ze zahraničí. Zdaleka nejvíce jich míří do Prahy a do Brna, nicméně studenty ze zahraničí najdeme v podstatě na každé vysoké škole.

Ilustrační foto: Andres Ayrton, Pexels

Najít dočasný domov se může ukázat jako problém. Poptávka po bydlení v posledních letech neustále roste, stejně jako ceny nájmů bytů.

Eliot, student medicíny z Francie, možnost bydlení na kolejích rychle zavrhnul.

„Za prvé, toto ubytování je velmi daleko od centra Prahy. Taky pak musíte sdílet pokoj s někým, ne-li s více lidmi, a kuchyň je společná klidně pro padesát studentů. Na druhou stranu to vůbec není drahé, v přepočtu jen asi 100 eur měsíčně, takže to může být dobrá volba pro ty, kdo musí šetřit. Ale všichni lidé, které znám a kteří zkusili bydlení na kolejích, zůstali týden nebo dva, dost dlouho na to, aby si našli byt, a pak se přestěhovali do bytu."

Ubytování na studentské koleji | Foto: Univerzita Karlova

Sdílení pokoje na kolejích s cizími lidmi se nelíbilo ani Jonathanu Teufelovi z Německa, který právě dokončuje bakalářské studium na Zemědělské univerzitě v Praze.

Jonathan Teufel | Foto: Daniela Honigmann, Radio Prague International

„Univerzita má koleje, kde bydlí hodně lidí. Nechtěl jsem tam jít, protože jsou to dvoulůžkové pokoje. Takhle jsem bydlel na koleji v Německu, takže jsem se tentokrát rozhodl pro sdílený byt. Ale zpětně toho trochu lituji, protože když žijete mezi studenty, vytvoříte si spoustu užitečných sociálních vazeb. Měli jsme velké štěstí, protože můj kamarád našel extrémně levný byt v Bubenči. Myslím, že je to hlavně o štěstí. Zejména pokud neumíte česky, jsou vaše možnosti omezené. Naštěstí máme českého spolubydlícího, což to trochu usnadňuje.“

Hasan Günel | Foto: Daniela Honigmann, Radio Prague International

Jonathanův krajan Hasan, student strojního inženýrství z Cách, říká, že by rád bydlel s nějakými Čechy, nicméně všichni jeho spolubydlící jsou ze zahraničí.

Pokud není jeden ze spolubydlících Čech, hledání bytu se obvykle komplikuje. A když studenti navíc pocházejí z mimoevropských zemí, často je čeká zkušenost s otevřenou diskriminací.

Luis Orlando Leon Carpio, 32letý student z Kuby, hledal bydlení společně se dvěma spolužáky z Brazílie. Několik byli odmítnuti kvůli svému původu.

Luis Orlando León | Foto: Archiv Luise Orlanda Leóna

„Stalo se nám dvakrát nebo třikrát, že jsme čelili diskriminaci. Realitní agent se nás zeptal na naši národnost a jestli je někdo z nás tří Evropan. A když jsme řekli, že nejsme, řekli: „Opravdu se omlouvám, ale je to jen otázka preference pronajímatele, preferuje někoho, kdo je český občan, má trvalý pobyt v Česku nebo je občan EU“.

Sandra Abdelbaki, 22letá studentka z Libanonu, která zde v Praze studuje magisterské studium žurnalistiky, měla podobnou zkušenost. Pokud majitelé bytů cizince rovnou neodmítnou, požadují vyšší kauci a vyšší nájemné. Někteří majitelé cizince raději odmítnou, aby nemuseli podepisovat dokumenty pro cizineckou policii. Cizinci ze zemí mimo EU totiž musí své místo pobytu doložit českým úřadům.

Sandra Abdelbaki | Foto: Amelia Mola-Schmidt, Radio Prague International

„Jako člověk pocházející ze země mimo EU to pro mě bylo komplikované, protože se mě několikrát ptali, odkud pocházím, ptali se na mé vyznání a co tady vůbec dělám. Několikrát mě nakonec odmítli.“

Celkově jsou ale cizinci s bydlením a s životem v Praze obvykle spokojení.

Taine z Nového Zélandu, který studuje na zemědělské univerzitě v Praze, bydlel ve studentském bydlení, když se poprvé přistěhoval do města, ale později se rozhodl najít ubytování v soukromí se svou přítelkyní.

Žižkov | Foto: Lenka Žižková, Radio Prague International

Taine Rose | Foto: Archiv Taine Rosea

„Bydlíme na Žižkově, což je opravdu skvělá čtvrť. Je blízko hlavního vlakového nádraží a centra města. Je tu spousta skvělých barů a mladých lidí, což může být dobré i špatné, protože se kolem koná spousta večírků, ale celkově je to skvělé prostředí.“

Stejně jako Angelina Duaa Hashir i on oceňuje polohu Prahy ve středu Evropy:

„Praha je opravdu skvělá, je tam všechno super blízko, není to tak levné, jak jsem si původně myslela, ale pořád je to relativně dostupné. Jako studentka zde mohu učit angličtinu nebo pracovat v baru a vydělat si dost peněz na to, abych se mohla vyjít a ještě jezdit na víkendové výlety do Německa a Rakouska. Opravdu mě baví žít v Česku.“