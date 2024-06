Anna Cook pomáhá Američanům s českými kořeny oživovat paměť

Anna Coook pochází z Opavy. Do Spojených států odešla za láskou. Nejprve se s manželem usadili v Chicagu, odkud se přestěhovali více do přírody, do Wisconsinu. Tam na rozdíl od Chicaga ztratila možnost si s někým popovídat česky. „ Parťáka“ pro dialog získala po narození dnes už osmileté dcery Fionny. To jí ale nestačilo. Rozhodla se získat spřátelenou komunitu na internetu. Založila si agenturu CzechTalk.com, kde nabízí on-line kursy češtiny.

„ Nejvíce studentů jsem měla v době covidu, to jsem učila až 80 lidí. Takovým typickým studentem je Američan českého původu mezi šedesáti a osmdesáti lety.“ Dost často je ke snaze se na stará kolena naučit řeč svých předků přivedou vzpomínky. „ V dětství se v jejich rodinách ještě mluvilo česky, ale rodiče nebo prarodiče je už nenutili se česky učit, protože chtěli, aby zapadli do americké společnosti. A jim se dnes vybavují nějaké fráze a chtějí po letech zjistit, co znamenají. Nebo jim pomáhám překládat staré dopisy, deníky, protože oni zatím zvládají spíše jen jednoduché věty“ říká Anna Cook. Často se podaří objevit až neuvěřitelné věci. „ Například jedna stará paní žijící v Minnesotě u Hořejšího jezera zjistila, že je nějak spřízněná s Masarykovými.“

Po stopách Karla Vopičky

Anna Cook | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Anna cestuje po celé Americe po nejrůznějších českých festivalech. Často navštěvuje Cedar Rapids, kde je vyhlášená Česká a slovenská národní knihovna. A právě v ní Anna zjistila, že mezi jejími předky je i známá osobnost českoamerické komunity Karel Vopička (Charles Vopička) pocházející z Dolních Hbit u Příbrami. Stal se prvním americkým velvyslancem s českými kořeny.

Paměti Čechoameričana Karla Vopičky o působení na Balkáně | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

V letech 1913–1920 působil v Bukurešti jako vyslanec pro Rumunsko, Srbsko a Bulharsko. V této roli během první světové války organizoval pomoc zajatcům a uprchlíkům, zastupoval zájmy několika válčících mocností na Balkáně a po vstupu USA do války podporoval úsilí Rumunska, organizoval obranu proti bolševikům a nakonec urovnával spory nástupnických států se sousedy a menšinami. Za odvážnou činnost získal po skončení války státní vyznamenání Rumunska, Jugoslávie a Československa. Vše zaznamenal ve svých pamětech Secrets of the Balkans vydaných anglicky v roce 1921 a česky jako Taje Balkánu o šest let později. Právě ty se staly zdrojem pro přednášky, které Anna o svém slavném předkovi pořádá.