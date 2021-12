Bez domácího cukroví by to nebyly pravé Vánoce

Formičky na pracny | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Vůně vanilky, rumu, vaječného koňaku se v prosinci line z většiny českých domácností. Pečení hned několika druhů cukroví je doslova celonárodním sportem a potvrzuje to i paní Martina: „Pečeme, obyčejně tak 5 – 6 druhů, českou klasiku – vanilkové rohlíčky, linecké, plněné ořechy, pracny, kokosky. Samozřejmě je to časově hodně náročné, takže v poslední době trochu omezujeme, pečeme třeba z menší dávky, ale aby těch druhů bylo víc, protože to na stole vypadá lépe. Dělá to Vánoce. Už jen při pečení to provoní celý byt - vanilka, pomerančová kůra. Prostě bez pečení by to nebyly ty pravé Vánoce.“ Slova paní Martiny dokládá i dva roky starý průzkum. Z něj vyplynulo, že 78 % lidí si Vánoce bez cukroví vůbec nedokáže představit. Co ale už překvapit může, je fakt, že máme cukroví s Vánocemi spojené ještě více než Ježíška a rodinné návštěvy, které jsou nedílnou součástí Vánoc jen pro 74 %, resp. 73 % odpovídajících. Většina z nás peče jednoduché a rychlé cukroví, což jasně odpovídá dnešnímu životnímu stylu – sladkou tečku, vůni vanilky opojně se linoucí po bytě si prostě nenecháme ujít. Skoro 90 % domácností totiž peče minimálně 4 druhy. Tak tomu bývalo dříve i v rodině paní Daniely: „Cukroví peču ráda, dříve jsem ho pekla víc, když byly děti malé, teď peču jen 3 druhy. Nejraději máme pracny, vanilkové rohlíčky a moc nám chutnají perníčky, které jsme původně zdobily celá rodina a teď už je zdobím jen já.“

Letos se sice zdražily všechny možné suroviny i energie, ale výrazně podražilo i kupované cukroví. Třičtvrtěkilová krabice tak vyjde i na víc než 650 korun. A tak se opět zadělává doma. Ve většině rodin se recepty předávají z generace na generaci, stejně jako například formičky. Ty na klasické pracny mají některé rodiny třeba i z dob první republiky. Viz v následujícím videu. A pracny patří k cukroví, které se potřebuje řádně rozležet, takže s pečením je dobré začít hned o prvním adventu.