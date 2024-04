Bohuslav Martinů. Koncert pro housle a orchestr byl dlouho považovaný za ztracený

Bohuslav Martinů jako dítě bydlel v Poličce ve věži, kam musíte vyšplhat několik pater. Malinká místnůstka je dnes přístupná turistům. Svůj talent ukázal velmi rychle. Stal se houslistou České filharmonie. Po okupaci odešel do Francie a později do Ameriky. Tam se stal tak slavným skladatelem, že skoro neexistuje nikdo obdobný v české historii. Nestačil plnit ani všechny objednávky. Tvořil především na pobřeží ve státě Massachusetts, kde měl pronajatý domek. Jeho houslový koncert byl považovaný dlouho za ztracený, ale pak se našel a ukázalo se, že to je typické dílo Bohuslava Martinů. Více vám o skladbě prozradí Lukáš Hurník.