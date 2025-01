Česká škola v Římě. Místo, kde se děti učí s radostí

Teď se setkáváme na koleji Nepomucenum, kde má česká škola své prostory. Jaký je vztah k papežské koleji?

Příchod k papežské koleji, kde sídlí i česká škola | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Česká škola je jeden z projektů Associazione Praga. Ta zde má své zázemí už od roku 2002, kdy bylo krajanské sdružení založeno. Papežská kolej a její vedení, tenkrát tu byl rektor Mráz, nás velmi podpořilo. Od té doby je tu knihovna, ke které se potom přidaly další místnosti. V okamžiku, kdy začala fungovat česká škola, tak nás v tom vedení také velmi podporovalo. Náš vztah je založený na spolupráci a upřímnosti. Je to srdeční záležitost, protože Nepomucenum je zde pro naši komunitu je opravdu druhým domovem."

Já jsem kolej viděla poprvé naživo. Jsou to nádherné prostory, zahrada okolo. Děláte aktivity s dětmi i v zahradě?

Kateřina Di Paola Zoufalová | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Děti sem chodí hlavně do školy, ale jsou akce, kdy využijeme i zahradu. Je to třeba v rámci ročních období, kdy děti mají možnost v rámci vyučování srovnávat roční období v ČR a v Itálii. Probíhají tu i setkání celé komunity například na konci školního roku. My teď sedíme v knihovně. Ta je pro nás velmi důležitá. Máme tu knihy ze všech oborů, od filozofie až po poezii a samozřejmě dětskou literaturu. I novinky velmi pečlivě vybíráme a někdy nám je nakladatelství samo nabídne. Vedení knihovny je i součástí programu Erasmus. Naše stážistky se tak starají také o knihovnu, aby byla pořádku."

Zkušenosti s dvojjazyčnou výchovou vyšly i knižně

My jsme se viděly před dvěma roky. Tehdy vyšla pohádková kniha O duhové veverce. Říkala jste, že do dvou let vydáte knihu o zkušenostech lidí, kteří prošli bilingvní výchovou. A opravdu, ta knížka leží před námi na stole.

"Kniha se jmenuje Spřízněné duše, svědectví o hodnotě bilingvismu. Ty zkušenosti jsou pozitivní. Je to povzbuzující pro rodiče, pedagogy anebo samotné studenty, když si ty svědectví přečtou, že stojí zato se na tuto cestu dát. Je to důležitý dokument, protože oslovení vypráví také o úskalí bilingvismu, že nastanou určité mezní situace, kdy se člověk musí vypořádat s tím, že žije ve dvou jazycích, takže mohou nastat i problémy. Pracujeme i na druhém díle, kde jsme oslovili studenty, to znamená věkovou kategorii od 14 do 23 let."

Jak oni vnímají svoji výchovu, že chodí do české školy, a mají dva jazyky?

"Samozřejmě na začátku je to o radosti, protože děti přicházejí, jsou malé, jsou v nové skupině, setkávají se s českými učitelkami, které mají i jiný přístup k dětem, než je to v italské škole. Takže je toto počáteční nadšení, které v naší škole v průběhu těch let nevyprchá, i když samozřejmě do té deváté třídy už přicházejí s tím pocitem, že by to měli rádi za sebou. Ale zůstávají, a nemáme žáky, kteří by opustili školu, pokud se nejedná o přestěhování."

Je tu, keramická dílna, výtvarná dílna. Jak se vám podařilo sehnat učitelky, které toto ovládají?

"Máme tu vystudovanou výtvarnici, učitelky, které mají hudební vzdělání, takže nám to přišlo v podstatě všechno přirozené, protože pravděpodobně náš projekt právě osoby tohoto typu přitahuje. A co se týče výběru stážistek, tak podmínkou je, aby měly hudební vzdělání."

Vrchol studia - certifikovaná zkouška z češtiny

Vy také připravujete děti ke zkouškám z češtiny. Jak to probíhá?

"To je takový nejdůležitější okamžik v životě našeho absolventa, že se tedy připraví na certifikovanou zkoušku. Příprava probíhá pod vedením paní prof. Květoslavy Rubešové, která v minulosti učila na vysoké škole český jazyk. To znamená, je to lektorka, která má k tomu kompetence. Pod jejím vedením pracují stážistky, které také studenty zodpovědně připravují. V průběhu roku probíhají i přezkoušení, abychom si ověřili, jak studenti v té přípravě pokračují. Poslední dva roky máme zajímavé projekty. Význam československých legií v Itálii, to je dvouroční program, který je spíše určen absolventům české školy a druhému stupni. A druhý program jsou Italské stopy v Praze, který probíhá ve spolupráci s paní Budkovou z ministerstva školství a tělesné výchovy. Výstup byl taky velmi pěkný, byly to krásné koláže."

Žáci zdejších škol měli i pěvecké vystoupení bazilice Santa Maria in Aracoeli. Je nějaký vztah české školy k této bazilice?

"Ta tradice vznikla, protože v bazilice se nachází Jezulátko. A druhá věc je historický fakt, že tuto baziliku navštívil Karel IV., velmi se mu líbila a to nás nějak přivedlo k tomu baziliku navštívit. Vytvořit si tam zázemí. A tím pádem se tam vytvořil prostor, aby se tato akce pravidelně opakovala. Tento koncert byl již pátý."