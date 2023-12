Do akce Česko zpívá koledy se zapojili i krajané z celého světa. Kytaristu v Mnichově přemlouvali ke koledám i turisté

České vánoční písně tak zazněly v Kanadě, Spojených státech, Norsku, Německu, Španělsku, Francii, Turecku nebo v Itálii, kde se nesly také Svatopetrským náměstím. Zpívalo se i v Mnichově, kde se pravidelně se zúčastňuje i Karel Pokorný, předseda SVU Mnichov.

Karel Pokorný | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

"Zpívalo se na náměstí Rindermarkt. Je to bývalý dobytčí trh v absolutním centru Mnichova. Tam se to zpívá každý rok, už po třinácté. Schází se tam poměrně velké množství lidí. Včera jich přišla tak stovka. Já jsem shodou okolností předseda té společnosti, která to pořádá."

Které koledy se zpívají a dostávají je lidé předem?

"Dřív je dostávali dopředu, když jsme byli takoví pilní. Jelikož se ale koledy opakují, tak už je nedostávají. Mohou si je stáhnout z internetu. Většina už je umí nazpaměť."

Které české koledy jsou nejoblíbenější?

"Starší lidé mají rádi Nesem vám noviny a Pásli ovce Valaši. Ti mladší Vánoce, Vánoce přicházejí od Suchého."

Přicházejí si poslechnout koledy i Němci?

"Ano přichází. Stojí tam i Němci. Minulý rok už tam bylo i větší množství policistů. Dnes shromáždění většího množství lidí ve městě vzbudí podezření nějakého teroristického útoku. Požadovali od nás povolení, které jsme samozřejmě neměli. Letos jsme poprvé museli požádat na radnici o povolení vystoupení. Zpívá se to za doprovodu kytary, na kterou hraje pan Hraník. Loni přinesl aparaturu, která ten zvuk vysílala hodně daleko, a nebylo to už tak hezké. Tak letos bez aparatury, a za doprovodu kytary."

Vytvořily koledy pěknou adventní atmosféru?

"Ano, skutečně velice hezkou atmosféru. Rindermarkt je poměrně malé náměstí. Je to historické náměstí, stojí tam nejstarší budova v Mnichově, a je tam malý vánoční trh. Naším zpěvem jsme na chvíli odebrali stánkařům zákazníky, kteří napjatě poslouchali. Když jsme skončili s naší produkcí, tak se na kytaristu vrhla skupina anglicky mluvících lidí, a nutili ho, aby hrál zase jejich koledy. Tak jim to přání trošku splnil."

K akci Česko zpívá koledy se ještě připojí o něco později i Česká škola Madrid, a to v neděli 17. prosince. Zpěvník s vánočními koledami dostane každá rodina. Škola myslí i na španělské polovičky a příbuzné. Má totiž připravené zpěvníky i pro ně. I tady zazní šest koled - Nesem Vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši, ale i Rolničky či Vánoce, Vánoce přicházejí.