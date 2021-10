Fabio Jiříček Banegas: Argentinský pianista s moravskými kořeny

F.J.Banegas připravil k rozhovoru výstavku připomínající jeho kořeny | Foto: Ája Bufka

Narodil jste se v Rosariou, druhém největším městě Argentiny. Proč je součásti vašeho jména české Jiříček?

Pro mne bylo velice důležité objevit historii a rodinné kořeny mého původu. Prarodiče pocházeli z jižní Moravy z městečka Hluk nedaleko Zlína.. Emigrovat do Argentiny se rozhodli po první světové válce, kdy začínala hospodářská krize, a v Evropě před sebou neviděli žádnou budoucnost. Kromě Ameriky a Austrálie se stala zaslíbeným místem í jihoamerická země, o které se tehdy tvrdilo: „Chceš-li se stát boháčem, musíš být Argentinec.“

Klasická i moderní klavírní tvorba je ve Spojených státech už dlouho na vrcholu popularity. Mohou za to Liberace, Rogers a dnes i ikony pop muzik jako například Elton John. Nemáte chuť si zazpívat anebo svá vystoupeni proložit mluveným slovem, podobně jako oni?

Fabio Jiříček Banegas při rozhovoru pro RPI | Foto: Ája Bufka

Tohle není moje parketa. Nepřál bych si mé fanoušky odradit, a proto sebekriticky přiznávám, že na profesionální úrovni zpívat neumím.

Jaké hudbě dáváte přednost?

Argentinský skladatel, básník a můj učitel José Antonio Bottiroli mne naučil milovat jeho ideu hudební exprese. Jedná se o romantické idiomy v kratších formách. Nejlépe to charakterizuje úvod k mému CD 1 Waltzes: „Bottoliho tvůrčí díla využívají bohaté zdroje valčíků. Jsou obdařena pozoruhodnou škálou nálad, intimit, skutečných životních zkušeností a scén z přírody, jako portrét dětí a blízkých, včetně skladby Verdaredo na počest jeho manželky.“

Stalo se objevování neznámých autorů vaším koníčkem?

Určitě. Dávám jim přednost před vlastní tvorbou. Povedlo se mi uvést několik děl ve světové premiéře a sestavit kompletní díla, katalogizovat je a registrovat.

Fabio Jiříček Banegas při hře na klavír | Foto: Ája Bufka

Týká se to i českých autorů?

Samozřejmě. Na svém CD albu “The Czechs“ se snažím, celosvětově uvádět např. Jiřího Antonína Bendu (1722-1795) i Jana Ladislava Dusseka (1760-1812). Součástí nahrávky jsou ale i klasici jako Dvořák, Janáček anebo Smetana. Bez nich a jejich kompozic by to nedávalo smysl.

Více jak roky byly kvůli covidu uzavřené koncertní sály, rušila se živá vystoupení, komunikace s fanoušky byla omezená. Jak to zvládáte?

F.J.Banegas ukazuje školní fotografii svých prarodičů | Foto: Ája Bufka

Snažím se udržet v kondici. Znamená to denně cvičit /hrát na klavír/, třeba až do dvou hodin ráno. Pomáhá mi to nejenom k udržení techniky klávesové hry, ale i k zapamatování not k případnému živému vystoupení. Vše si zaznamenávám, abych si později mohl při poslechu uvědomit tempo i případné chyby.

Nové projekty?

Mám nabídky na spolupráci na dvou projektech. U obou se jedná o nahrávky. První by se měla uskutečnit ještě letos v listopadu na Ukrajině s národní filharmonií ve Lvovu, pod uměleckým vedením argentinského dirigenta Francisco Varely. Program je zcela věnován belgicko-francouzskému skladateli Cesarovi Franckovi /1822-1890/. V roce 2022 ho Guild Music, přední britské vydavatelství klasické hudby, uvede na trh k dvoustému výročí skladatelových narozenin. Program zahrnuje pět symfonických děl. Budu hrát ve dvou z nich, které byly napsány pro klavír a orchestr.

Hluckého kroje si F.J Banegas cení jako připomínky původu svých předků | Foto: Ája Bufka

A druhý projekt?

Jeho nahrávka by se měla uskutečnit v dubnu příštího roku v Budapešti s komorním Anima Musicae. Ambiciózní mezinárodní projekt představí na tomto záznamu sólisty z mnoha zemí včetně České republiky, kterou bude zastupovat flétnistka Jana Jarkovská.

Po příchodu do Spojených států jste se uplatnil i jako televizní reportér....

Snažil jsem se co nejlépe pochopit další kulturu. Napadlo mě, že jako doplněk k mé kariéře klavíristy by mi mohlo pomoci studium žurnalistiky na universitě UCLA. Dostal jsem díky tomu příležitost se uplatnit v lokálním televizním vysílání a rozšířit si tak obzor názorů a myšlenek.

F.J.Banegas, na stěně nechybí reprodukce Alfonse Muchy

Mohl byste díky těmto zkušenostem doporučit něco začínajícím umělcům?

Pochopil jsem, že je potřeba se věnovat vlastním snům. Když se někomu nepovede uspět v nějakém oboru, je potřeba věřit, že je to možné v budoucnosti změnit. Nikdy, nikdy, nikdy své sny neopustit!

K unikátní oblasti vaší klavírní tvorby patří vystoupení v několika hollywoodských produkcích, které byly natočeny pro americké, korejské a německé trhy. Česko se vám vyhnulo?

Ne tak úplně. Dosud jsem nedostal oficiální pozvání k vystoupení, přestože jsem několikrát koncertoval na českém velvyslanectví ve Washingtonu DC a na rezidenci generálního konzula v Los Angeles. Na druhé straně jsem účinkoval v evropských recitálech a amerických programech věnovaných výhradně známým i neznámým českým skladatelům. Věřím, že připravovaná nahrávka koncertu pro flétnu a klavír od Eduarda Graua s mojí kamarádkou, flétnistkou paní Janou Jarkovskou, živému vystoupení v některém z nádherných koncertních sálů v České republice napomůže.

Fabio Jiříček Banegas za pracovním stolem | Foto: Ája Bufka