Každé léto do Zambie

Nejedná se o žádnou jednotřídku. V plánu je středoškolský kampus, tvořený 30 menšímu budovami. Za jak dlouho ale se dá postavit 30 budov? Ptáme se vedoucího projektu Kashitu School ing.Petra Čandy.

Petr Čanda | Foto: Jan Tilinger

„Počítáme s nějakou rozfázovaností té stavby. Teď jsme v takové první fázi, kdy vytváříme budovy, které vytváří tu infrastrukturu, takže to je první, kde si vyzkoušíme, jak se tam vůbec staví a jestli ta technologie funguje tak, jak jsme si představovali. A do roku 2030 bychom chtěli spustit výuku v té škole, ale na to nepotřebujeme všechny budovy. Ale vlastně by to nemělo v principu trvat tak dlouho, jenom si tam necháváme nějakou časovou rezervu na to, aby to fungovalo. Teď máme postavené dvě velké budovy, jednu menší a na to, abychom mohli tu střední školu začít provozovat, tak potřebujeme postavit ještě takové dvě větší budovy, ve kterých budu učebny a laboratoře.“

Stavba školy v Zambii | Foto: Radio Prague International

Z videa jsem vyrozuměl, že na místě trávíte v létě přibližně tři měsíce. Teď je únor, co se tam děje teď? Někdo tam bez vás pokračuje v práci? Nebo se čeká zase na váš příjezd jako stavbyvedoucího, ptáme se stavbyvedoucího ing.Michala Přibyla.

„Teď je primárně v Zambii období dešťů, takže se stavět ani nedá. To je největší limitující faktor. A řekněme, stavět se může od května do toho konce září, kdy i ty teploty jsou takové, že se tam jako dá fungovat nějakým způsobem. No takže teď se nestaví, teď se intenzivně tady v Česku všechno plánuje a připravuje na to, aby potom jsme tam mohli odjet a pustit se do stavby.“