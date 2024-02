V Zambii se staví z cihel, které odolají termitům. A to díky nápadu českého studenta Petra Čandy

Stavební řešení je uzpůsobené místnímu klimatu. Jak uvedl Petr Čanda, k dispozici měli několik variant stavebního materiálu.

Různé druhy cihel | Foto: Petr Čanda

"Nepálené cihly, které jsou napadané termity, potom pálené cihly, které zase nevyhovují kvůli tomu, že na vypálení je potřeba hodně dřevní hmoty, což způsobuje odlesňování. To je v Zambii jeden z výrazných problémů. A betonové cihly jsou zase finančně hodně nákladné. Naše cesta byla využít ten tradiční způsob výroby nepálených cihel. Používá se tam manuální pákový lis, který jsme inovovali tak, aby produkce těch cihel byla míň fyzicky náročná. Ty cihly mají přesné rozměry a jsou odolné vůči termitům, protože tam přidáváme pět procent cementu. A díky této stabilizaci odolávají vlhkosti."

Staveniště | Foto: Jan Stárek

Zmínil jste, že vznikne celý kampus. Jak to má být veliké?

Budova dílny postavená z inovativních cihel | Foto: Petr Čanda

"Hodně veliké. My odpovídáme na potřeby té místní komunity. Když si představíte takovou venkovskou oblast, která je typická těmi domečky a farmami, které tam jsou, tak jenom v okolí pěti kilometrů máme tři základní školy s kapacitou 1200 až 1500 dětí. Jenom ta učební část má v projektu nějakých 15 budov. Projekt jsme rozfázovali tak, aby jsme tam každý rok mohli postavit nějakou budovu, a aby to na sebe navazovalo.

Práce na původních cihlovačkách | Foto: Jan Tilinger

Teď jsme tam postavili první budovu dílny, což je zázemí technologie těch nepálených cihel. Dovezli jsme tam cihlovačky, které jsou vyrobené tady v Čechách. Teď v létě tam budeme stavět takový víceúčelový rodinný dům, který slouží hlavně k tomu, že se tam ty místní pracovníky snažíme i školit. Naučili se vyrábět cihly, v létě je chceme naučit, jak se z těchto cihel dá postavit celý rodinný domek, který sice v té střední škole bude sloužit jako zázemí pro ubytování, ale pro tu komunitu bude sloužit hlavně tak, aby se ty místní naučili dobře a kvalitně stavět domy pro své rodiny.

Jak vy jste se dostal k pomoci Zambii?

Petr Čanda | Foto: Jan Tilinger

"To je dlouhý příběh. Já jsem si toto téma vybral jako svoji diplomovou práci. Zpracovával jsem ji pro jednu českou neziskovku, která se jmenuje Přátelé New Renato, která spolupracuje už víc než 15 let s místní neziskovkou, která je přímo v Zambii. Ta provozuje dvě základní a dvě mateřské školy s komunitním centrem pro vzdělávání dospělých. Takže ta střední škola byla takový logický krok. Když jsem hledal téma na diplomku, tak jsme se setkali s vedoucí této neziskovky, a v roce 2019 vlastně vznikl projekt celé té střední školy, a od té doby se snažíme o jeho realizaci."

Zeď z inovativních cihel při výstavbě workshopu | Foto: Petr Čanda

Vaše práce je teď vidět také na stavební fakultě ČVUT.

"My jako realizační tým sídlíme pod ČVUT. Když jsme dokončili tu první budovu, tak jsme chtěli tento úspěch oslavit i s ostatními, takže jsme se rozhodli, že uděláme putovní výstavu po vysokých školách, které se na tom projektu podílí.

Já se zabývám stavbami v odlišných klimatických podmínkách, než jsou v Česku. Konkrétně se zabýváme plechovými střešními krytinami v subsaharské Africe. Mají dva základní problémy, v období horka způsobují přehřívání interiérů a v období dešťů je tam zase výrazný zvuk deště. Takže moje doktorská práce je o tom, jak tyto dva problémy eliminovat nebo zredukovat na únosnou míru."

Společné foto ze stavby dílny | Foto: Jan Stárek