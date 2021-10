Knihy zřejmě podraží a novinek vyjde méně

Nedostatek papíru je v celé Evropě a zřejmě souvisí i s čínským trhem. Pro velké nakladatele to znamená výpadek tržeb v řádu milionů korun. Problém pociťuje například vydavatelství Euromedia Group, které patří mezi největší firmy. Teď zvažují, jestli raději vydat novinky nebo dotisknout úspěšné tituly.

"Vybíráme z každého žánru, abychom měli pokryté ty nejzajímavější tituly. Prostě nevydáme 10 thrilerů, ale vydáme jich jenom sedm. Ty ztráty můžeme považovat zatím za hypotetické, ale podle mého to bude v milionech korun v obratu kolem 12 - 15 milionů," řekl k situaci ředitel společnosti Antonín Kočí. Ddodal, že tiskárny hlásí i nedostatek lepenky, z níž se dělají desky knih.

Také nakladatelství Argo pociťuje, že tiskárny papír nemají. Bude proto posouvat vydání některých titulů naplánovaných na podzim. Neobjeví se tak na vánočním trhu, který pro vydavatele představuje až 80 procent zisku.

Zdražuje papír, lepenky, barvy, chemie

Papír teď zdražuje napříč Evropou a termíny dodávek se posouvají i o několik měsíců. Podle Jana Glosera z HRG Tiskárny zdražuje nejen papír, ale i nedostatková lepenka na obaly knih.

U některých materiálů, což jsou skládačkové lepenky, se pohybujeme až kolem 25 procent navýšení cen oproti posledním rokům. Některé materiály jsou dražší až o 50 a 60 procent. Ve stejným módu už jede spotřební materiál pro výrobu knih a časopisů - což jsou barvy, tiskové desky, laky, chemie."

Zdražování si všímá v poslední době například majitel knihkupectví v Litomyšli.

"Zatím ta křivka ještě není tak strmá. Ale pravděpodobně k tomu přijde, protože my knihkupci jsme poslední článek toho prodejního řetězce. K nám se to samozřejmě dostane později. Bude to, počítám od 20 do 40 procent."

Kniha v Česku stojí v průměru 275 korun. Kvalitní novinky běžně o stokorunu víc. Málokdy už dnes uvidíte, že by člověk koupil v knihkupectví třeba tři knihy najednou.