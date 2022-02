Končí sklářský mistr a s ním i slavná váza ve tvaru hrušky

Sklářský mistr Zdeněk Drobný s vázou Hruška | Foto: Moser

Bohužel je jediným člověkem v Česku, který Hrušku dokázal vyrobit. A jak to s ikonickou Hruškou začalo?

"S bývalým výtvarným ředitelem Lukášem Jabůrkem jsme hodně spolupracovali na různých výrobcích. Jednou donesl na papíře namalovaný tvar té hrušky. Byla specifická, nikdy se v Moseru něco takového nedělalo bez formy. Začali jsme na osmi kilech skloviny. Já jsem zkoušel víc a víc. Pak jsem nabral 15 kilo skla a ohnula se mi píšťala," vzpomíná sklář, který tam musel vyměnit píšťaly, aby masu skloviny udržely.

Poslední edice váz ze sklárny Moser je podepsaná jak Zdeňkem Drobným, tak autorem designu Lukášem Jabůrkem, který za design vázy získal Cenu veřejnosti Czech Grand Design.

Není sklář, který by to fyzicky zvládl

Sklářský mistr Zdeněk Drobný | Foto: Moser

Zdeněk Drobný je schopný nabrat až 30 kilogram skloviny. A k tomu je potřeba vynikající fyzická kondice. I to je jeden z důvodů, proč na jeho výrobek ostatní skláři nemají.

"Hruška je tak specifický výrobek, že tady momentálně není žádný sklář, který by takovou fyzickou práci zvládnul. Já sportuji celý život. Když jsem začal s Hruškou, tak jsem jezdil na kole, hrál fotbal, chodil jsem i do posilovny a na jógu, která mě strašně dala. Je to nádherná práce, unikát, ale všechno jednou končí."

Vázy Hruška | Foto: Moser

Klasická Hruška měří 30 centimetrů a váží 8 kilogramů. Váza je i mezinárodním bestsellerem. Cena její nejmenší varianty (13 centimetrů) je 13 800 korun. Vyrobena je z ekologicky čistého bezolovnatého křišťálu. Práce na váze je náročná a dlouhá.

"Když to vezmeme od prvního náběru, po uražení do chladící pece to trvá 45 minut. Za den jsme jich udělali maximálně osm. To už je pánev skla vybraná a je to náročné i fyzicky. Člověku by odešly klouby tou vahou."

Zdeněk Drobný se v roce 2018 podílel například na výrobě speciálního servisu pro Pražský hrad. Unikátní kolekce zdobí slavnostní tabuli, u které se scházejí nejvýznamnější státní návštěvy.