Muzeum rekordů opět vyhlásilo den s českými vlajkami. Na jedné se objevilo i 13 největších Čechů

Malujte vlajky | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Jestli byl překonán rekord, ještě nevíme. Ten padl před čtyřmi roky. Tehdy bylo zdokumentováno rekordních 225.191 českých vlajek, které jejich majitelé či tvůrci vyvěsili, vylepili v oknech, nafotili a snímky poslali do Pelhřimova.

Třináct největších Čechů na vlajce

Tuto akci podpořil na brněnském výstavišti rychlokarikaturista Lubomír Vaněk. V rámci veletrhu cestovního ruchu vytvořil na stánku Muzea rekordů nový český rekord, když v průběhu 20 minut vytvořil variaci na českou vlajku, a to s vyobrazením největších Čechů.

Lubomír Vaněk a vlajka s karikaturami významných osobností | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Výtvarník do bílého vlajkového pole postupně, a bez použití předlohy, nakreslil 13 osobností z naší historie i současnosti, které přispěly k věhlasu zemí českých. Na vlajce se objevil sv. Václav, Karel IV., Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský, T.G. Masaryk, Alfons Mucha, Emil Zátopek, Václav Havel, Věra Čáslavská, Karel Gott, Jaromír Jágr a fiktivní Jára Cimrman.

Hodnověrnost nakreslených osobností ověřovali diváci už v okamžiku jejich vytváření tím, že hádali, o koho se jedná. Všechny tipy byly správné! Na základě tohoto ověření bude výkon kreslíře zapsán do České knihy rekordů.

Vlajkový rekord vytvořila obec, kde bydlí 1700 obyvatel

Výkon Lubomíra Vaňka souvisel se smyslem státního svátku. S myšlenkou na to, že člověk by se měl při takového příležitosti na chvilku zastavit, uvědomit si svou příslušnost k zemi, jejíž současnost i on spoluvytváří, a připomenout lidi, kteří tvořili její historii.

Český den s českými vlajkami v Putimově | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Letos bylo vyvěšení vlajek, nebo jejich vylepení v oknech vyjádřením přání, aby v Evropě opět zavládl mír.

V minulých letech se k tomuto rekordu připojily stovky jednotlivců, rodin, firem, spolků, obcí i škol. A padl i nejeden vlajkový rekord. Nejvíc vlajek na jednom místě - neuvěřitelných 23 693 vlajek - zavlálo během sváteční neděle 28. října 2018 na Základní a Mateřské škole Dříteň. A to má přitom tahle obec zhruba 1700 obyvatel.