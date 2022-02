Nejdelší panelák je v pražských Bohnicích. Jeho obyvatelé vidí až na Říp

Panelových domů se postavilo asi 80 tisíc a bydlí v nich třetina Čechů. Proto mají i své rekordmany. Zamíříme do nejvyššího a nejdelšího.

Nejvyšší panelák v Česku se nachází v Praze na Jižním Městě | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

Oba stojí v Praze, ale na opačných koncích města. Nejvyšší panelák najdete na Jižním Městě. Má dvě věže, propojené chodbičkou. Měří 81 metrů a je v nich 23 podlaží. Mrakodrap byl původně projektován jako ubytovna pro státní zaměstnance. Dnes jsou v jedné věži ubytování zejména policisté, uvedl sociální antropolog Martin Veselý.

Do paneláku by se vešla větší vesnice

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Nejdelší panelák stojí na severu Prahy v Bohnicích. Většina lidí, si při vyslovení této adresy vybaví spíše zdejší psychiatrickou léčebnu.

Dům je dlouhý 340 metrů a vede do něj 18 vchodů. Ve více než 600 bytech tu žije víc jak tisíc lidí. Dá se říct, že se do paneláku vyjde větší vesnice. Byl postavený v roce 1975 a jsou tu i nejdelší rozvody vody a topení.

Architekt Havránek měl k dispozici neobydlenou pláň nad Prahou

Pohled z nejdelšího paneláku na starší bohnickou zástavbu, v pozadí vodárenská věž v areálu psychiatrické nemocnice | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Když architekt Václav Havránek v 60. letech sídliště plánoval, měl k dispozici prakticky neobydlenou pláň nad Prahou. Než na pole na začátku sedmdesátých let vyjely bagry a náklaďáky, byla tu vesnička, spojená s Prahou jedinou autobusovou linkou, na jejímž náměstí stál statek Vraných z 16. století.

Dnes je právě na staré Bohnice krásný výhled z nejdelšího paneláku. A když je opravdu dobrá viditelnost, na obzoru se rýsuje hora Říp.

Paní Katarína: Potěšilo mě, že bydlím v takové raritě

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Jednou z obyvatelek domu Zelenohorská je paní Katarína, která se před pár lety přistěhovala ze Slovenska.

Věděla jste, když jste se stěhovala, že se stěhujete do nejdelšího paneláku v Praze i v Česku?

"Ne nevěděla, ale když jsem se to dozvěděla, tak mě to potěšilo, protože je to rarita."

Jak se vám tu bydlí?

"Perfektně. Mám skvělé sousedy."

Co se vám tu na bydlení nejvíc líbí? Ať už v paneláku nebo v okolí.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Bohnice jsou super, mají okolo hodně zeleně, je tu dobrý vzduch. Panelák považuji za ekologické i ekonomické bydlení, a když jsou kolem dobří sousedé, tak je to perfektní."

Jak už se zmínila paní Katarína, nejdelší panelák má tu výhodu, že je ze všech stran obklopen přírodou. Do Botanické zahrady a okolních lesů dojdete pěšky za pár minut.

Obyvatelé paneláku slyší zvon z historického kostela

Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích | Foto: Radio Prague International

Cílem procházek jsou i staré Bohnice, kde se vypíná kostel sv. Petra a Pavla, odkud slyší obyvatelé paneláku pravidelně zvon.

V kostele se našla pergamenová listina o jeho vysvěcení z roku 1158. Je to nejstarší dokument tohoto druhu v Archivu hl. města Prahy a kulturní památka sama o sobě. Založení kostela si Bohničtí každý rok připomínají květnovým posvícením.