Ze svaté země do svatého města. V Itálii musíte zaujmout, říká Robert Mikoláš, ředitel Českého centra Řím

„Po 20 letech v rádiu jsem cítil, že potřebuji změnu. Měl jsem dvě malé děti a neustále jsem jezdil do válečných zón. Chtěl jsem být s rodinou. Když se naskytla možnost jít do Izraele, což byla oblast, kam jsem jezdil jako novinář, uspěl jsem ve výběrovém řízení a přestěhovali jsme se tam s celou rodinou,“ říká Mikoláš.

Izrael jste vyměnil za Řím.

Vatikán | Foto: Kristýna Maková, Radio Prague International

„Ano, ze svaté země do svatého města. K Itálii jsem měl vždycky blízko. Jezdíval jsem sem jako novinář a točil reportáže o migrační krizi, ekonomické krizi i kulturně historické příběhy. Tedy to, co jsem původně vystudoval - bohemistiku a historii. K Itálii jsem měl vztah už po revoluci, když jsem jako studentík jel poprvé za hranice na brigádu. Jel jsem na jablka na sever Itálie a tam mě tato země zaujala. Když se objevila zase možnost výběrového řízení do Itálie, tak jsem se okamžitě přihlásil a uspěl jsem."

První dojmy a nástrahy bydlení

Když jste přijel do Itálie, jaké byly první dojmy, a co bylo nejtěžší?

„Najít bydlení bylo nejtěžší. V Římě byty nejsou, pokud nemáte neomezený rozpočet. Byty tady nejsou, což může se může zdát posluchačům překvapivé. Řím je veliký, rozsáhlý, ale máte tady dvě země - Itálii a Vatikán - tak máte dvojnásobný počet ambasád, dvojnásobný počet diplomatů. Bylo to obtížné, ale měli jsme velké štěstí,“ popisuje Mikoláš.

České centrum v Římě tady bylo už 2005, pak se stěhovalo do Milána, v 2018 se vracelo zpátky a vy jste přišel v roce 2023. Co byla první akce, kterou jste zajišťoval?

„Každý ředitel musí připravit program na celý následující rok. Když jsem končil v Izraeli, připravil jsem plán pro mého nástupce. V Římě jsem dokončil práci mé předchůdkyně a soustředil se na Rok české hudby. Zahájili jsme ho koncertem úžasných romských hudebníků Fečových v nejslavnějším jazzovém klubu v Itálii. Připravili jsme také koncerty klasické hudby, například Smetanovo trio. České centrum Řím má pod sebou i Vatikán a Maltu, kde jsme zorganizovali velký koncert tria Incendio ve třetím největším barokním divadle v Evropě,“ říká Mikoláš.

V Itálii musíte zaujmout

Robert Mikoláš, ředitel Českého centra Řím | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

„Ve spolupráci s muzeem Ústí nad Labem jsme zorganizovali výstavu fotografií Karla Chotka pocházejícího z významného českého šlechtického rodu. Nafotil stovky fotografií nejenom v českých zemích, ale i třeba v Nizozemsku, v Rakousku a také v Itálii. No a tam je ten úžasný příběh a to mě na tom baví. Fotografie byly objevené až v roce 1999 v krabici na půdě objektu, který rodině ukradli komunisté. Zjistili, že tam jsou originály fotek Karla Chotka a další pak našli v průběhu prvního desetiletí nového milénia. A z Itálie vystavili v muzeu jenom 10 fotek, ale celkem jich je 120, takže my uděláme velikou výstavu u Turína. Chtěl jsem, aby to bylo v nějakém historickém paláci."

Co je nejvíce žádané mezi Italy?

„Musíte něčím zaujmout. Ať už je to klasická hudba, design, fotografie nebo animovaný film. Například na festivalu fotografie v Apulii jsme představili kolekci Kateřiny Sösové, která úžasně představuje českou kuchyni. Její fotografie se objevily na titulních stránkách italských médií, vatikánského rádia i britského The Guardian,“ uzavírá Mikoláš.