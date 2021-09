České centrum v New Yorku připomene hudbou a projekcí výročí útoků 11. září 2001

České centrum New York uvede dva pietní večery, které mají připomenout 20. výročí teroristických útoků 11. září 2001 na Spojené státy americké.

Hlavní částí programu s názvem Rekviem 2021 bude digitální projekce spojená s videomappingem na hudební rekviem skladatele Juraje Filase. Akce se uskuteční ve Velkém sále České národní budovy na Manhattanu, sdělila ČTK mluvčí Českých center Petra Jungwirthová.

Rekviem věnoval všem obětem terorismu

Anna Eva Kotyza | Foto: České centrum New York

Dva pietní večery s názvem Rekviem 2021 se uskuteční 9. a 10. září. Juraj Filas věnoval rekviem Oratio Spei (Modlitba za naději) všem obětem mezinárodního terorismu.

Na střeše České národní budovy v centru Manhattanu pak budou následovat další dvě produkce virtuální reality se stejným hudebním podkladem. Jejich autory jsou čeští umělci Markéta Gebrian a Alex Dowis. Celý program je v režii mladé americké filmařky českého a slovenského původu Anny Evy Kotyzy, která žije a pracuje v New Yorku.



"Na 11. září 2001 nelze zapomenout, každý z nás na něj má osobní vzpomínku. V tento tragický den byli tady s Newyorčany také naši diplomaté, Češi žijící a pracující v New Yorku a samozřejmě krajané. Prožívali jsme s nimi těžké chvíle zármutku a každý rok v tuto dobu na oběti, které si útoky vyžádaly, vzpomínáme," uvedl generální konzul ČR v New Yorku Arnošt Kareš.