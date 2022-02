Můžeme ubytovat děti nebo rodiny, říkají čeští pěstouni. Už je jich přes padesát

Následky ruského útoku v ukrajinském městě Mariupol | Foto: Evgeniy Maloletka, ČTK/AP Photo

Jaký jste měla pocit, když ráno slyšela informaci o útoku?

"Samozřejmě pocit je to hrozný, protože sama jsem maminka devíti dětí a ta hrůza z toho, že by děti neměly vyrůstat v bezpečí, a že se řítí to nebezpečí nejenom na Ukrajinu, ale může se to projevit a projeví se to určitě i na ostatních zemích, je hrozná. Takže pro mě to byla hrůza."

My jsme spolu už mluvily. Říkala jste, že byste byla ochotná děti přijmout. Vy jste se velmi rychle spojila s ministerstvem vnitra. Jaké jsou v současnosti plány na pomoc?

Ilustrační foto: Jan Ptáček, Český rozhlas

"Ministerstvo vnitra, oddělení pro běžence vydalo už zprávu o tom, že se mohou přihlásit lidé, kteří mají možnost ubytovat. Udělala jsem to i já a nejenom já. Jsem ve spolku Pěstouni pěstounům a nabídla se strašná spousta pěstounů. Je jich minimálně 50 a možná jich bude o hodně více, kteří by mohli přijmout uprchlíky. Někteří více, jiní méně, třeba jedno dvě děti, někteří babičku nebo maminku s dítětem.

Já vzhledem k tomu, že mám ohromný dům, prostory a kapacity, tak bych mohla přijmout buď děti z dětského domova a nebo více dětí s maminkou. Myslím, že bychom to nějak zvládli po tu dobu, pokud by ta hrůza nějakým způsobem nepominula."