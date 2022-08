Nakládaný hermelín je úžasnou pochoutkou k pivu i vínu

Je k dostání jak v hospodách a restauracích, tak také v obchodech. Nejlépe ale pochopitelně chutná ten doma připravený. Jen je zapotřebí ho umět pořádně naložit a správně uležet. Minimálně dva dny před konzumací, ale ideálně týden.

A jak si takový plísňový sýr naložit?

Někdo má rád spoustu koření, jiní jsou zastánci toho, že nejlepší chuť nakládaného hermelínu vynikne jen v kombinaci s několika málo dalšími ingrediencemi. Na internetu se dá najít například návod podle známého kuchaře Zdeňka Pohlreicha.

Ten doporučuje 2 hermelíny, ½ litru oleje, 1 větší cibuli, 2 stroužky česneku, 1 červenou papriku (může být i ostrá), sůl a pepř. V první řadě si hermelín rozkrájet na trojúhelníčky. Cibuli očistíme a nakrájíme ji na silnější kolečka. Oloupaný česnek nasekáme najemno a papriku na malé kostičky. Na dno zavařovací sklenice dáme pár koleček cibule, na ni přijde několik kousků hermelínu, poté trocha česneku a papriky. Obsah sklenice zlehka osolíme, opepříme a zalijeme olejem. Takto postupujeme do doby, než spotřebujeme všechny ingredience. Uzavřené sklenice ponecháme na 24 hodin při pokojové teplotě a poté je přesuneme do chladničky či do sklepa.