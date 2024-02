Podle pověsti hodila prý kuchařka po manželovi těsto. Spadlo do sádla a kobliha byla na světě

Foto: Regionální muzeum Kolín/Skanzen Kouřim

Masopust byl v historii spojený s vepřovými hody. Aby se vyvážilo slané a tučné, smažilo se i sladké. Víte, že koblihy znali už staří Egypťané a Řekové? Už tehdy to bylo kulaté pečivo, kterému se říkalo Globuli neboli Kulička. Tehdy se plnily například mákem, nebo medem. Každý měl svůj vlastní recept.

Během 14. století měl své označení i člověk, který koblížky smažil. Říkalo se mu „pekař kobližník" nebo „pekařka kobližnice".

Do Česka se koblihy dostaly z Vídně. První kuchařkou, která se pustila do smažení lahodného pečiva, byla Cäcilie Krapfová. Plnila je ovocnou směsí. Kohlihy po ní získaly i jméno "Krapfen". A tento název se používá v němčině pro koblihy dodnes.

Vznik koblížků? Hodila prý po manželovi těsto

Jako k mnoha pokrmům se vztahuji i ke koblihám pověsti o jejich vzniku. Jedna z nich říká, že prý byla pekařka Cäcilie naštvaná na svého muže a při hádce po něm hodila kousek těsta. To se odrazilo a spadlo do hrnce s vroucím tukem. A kobliha byla na světě.

Podle jiné pověsti berlínský cukrář sloužil dříve ve válce a střílel z kanonu. A díky tomu vděčí koblihy za svoji podobu koulí.

Foto: Hynek Vojanec, Český rozhlas

A jak má vypadat správně vysmažený koblížek? Uprostřed má mít bílý proužek, který vznikl při otáčení, a zbytek krásně zlatavý. Nejlepší jsou koblížky hned první den po usmažení. Poměrně složité je jejich plnění. Nejčastěji v nich najdeme marmeládu, ale může to být také pudink nebo nugát. Dnes se smaží i koblihy z celozrnné mouky a dokonce i na slano. A koblížek se dostal i do pohádky O koblížkovi. Vzpomínáte, jak říká: Já koblížek, koblížek...

Nemusíte čekat, až vykynou. Existují i rychlé varianty

Foto: Roman Verner, Český rozhlas

Na klasické koblížky si dnes moc lidí netroufne, protože musí řešit, jak vstříknou do koblihů marmeládu či nugát. Někteří dávají marmeládu ještě před smažením. Takže vyhrávají spíše ty kupované.

Anebo volí jednodušší přípravu, při které jsou koblížky chutné a rychlé, jako třeba tento recept (pro 6 lidí):

V misce rozšleháme mouku /250 g/, přidáme prášek do pečiva, 2 vejce, lžíci moučkového cukru, trochu soli a mléko /1/8 litru/ a vše zpracujeme ve vláčné polotuhé těsto. Pak k němu přimícháme rozinky, které jsme před tím naložili do rumu a vanilínový cukr. Kávovou lžičkou namočenou ve studené vodě vykrajujeme z těsta kobližky, a smažíme je do zlatova ve vyšší vrstvě oleje. Gurmáni si k nim mohou dopřát třeba vanilkovou omáčku.