Projekt „Rok zlomu“: Národní archiv připomíná 2. světovou válku. Odhaluje i příběh šlechtice Dohalského

"Rok zlomu je rok 1945. My v Národním archivu k tomu máme řadu velmi zajímavých dokumentů a cílem projektu Rok zlomu je nabídnout veřejnosti zajímavé dokumenty, které se k jednotlivým událostem váží. A rozhodně jich tam nemáme málo. Dokumenty k Roku zlomu zveřejňujeme na webových stránkách a na naší sociální síti Facebook Národního archivu a mapujeme je formou kalendária," přibližuje projekt Rok zlomu tiskový mluvčí Národního archivu Jan Charvát.

Smutný osud šlechtice Dohalského

Mezi příběhy Roku zlomu jsou i životní osudy známých osobností. Třeba příběh šlechticů Dohalských, připomíná Jan Charvát.

"Zdeněk Bořek Dohalský byl 6. února 1945 převezen do Malé pevnosti v Terezíně. Tam ho nacisté o den později, tedy 7. února, zastřelili. Šlo o člena významné české šlechtické rodiny Dohalský z Dohalic."

"Já bych k tomu doplnila, že Zdeněk Bořek Dohalský byl tehdy napojen na domácí odboj společně se svými bratry Antonínem a s Františkem. A Zdeněk Bořek Dohalský byl bohužel zatčen poměrně brzy, záhy po příchodu Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora, na podzim 1941. Od té doby byl držen v německé vyšetřovací vazbě v Praze na Pankráci. A to velmi dlouho, až do února 1945, kdy bylo rozhodnuto převézt ho do Malé pevnosti v Terezíně a tam ho den nato popravit," doplnila archivářka Monika Václavíková.

Válkou Rok zlomu nekončí

A mají lidé možnost podívat se osobně na některé archivní materiály.

Budova Národního archivu na pražském Chodovci | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

"Výběr z archivních materiálů zveřejňujeme na panelech ve vstupní hale Archivu na pražském Chodovci v Archivní ulici 4 v Praze 4. Pokud by měli badatelé větší zájem o jednotlivé archiválie, tak samozřejmě si je mohou objednat i do naší badatelny a tam jim budou předloženy."

Nejvíc událostí se samozřejmě během druhé světové války odehrálo v květnu. Například 6. května vyrostlo v Praze na 1600 barikád. I k tomuto období má Národní archiv řadu dokumentů a písemností, dodává Jan Charvát.

"Mám například na mysli vládu Zdeňka Fierlingera na jaře 1945, návrat prezidenta Edvarda Beneše z emigrace, a určitě osvobození českých zemí. V květnu ten seriál nekončí, my pokračujeme dál, až do prosince, do konce toho Roku zlomu. Nezapomeneme ani na události typu odsunu německého obyvatelstva nebo další politický vývoj po druhé světové válce."

"To vyhledávání je ztíženo tím, jak jsou ty archivní materiály zpracovány. Ty po roce 1945 bohužel jsou ještě z velké části nezpracovány. Snažíme se vybrat dokumenty a doplnit je fotografiemi, případně i nějakými zvuky, které také Národní archiv spravuje. Chceme veřejnost zaujmout, ukázat, co máme ve svých depozitářích," dodává Monika Václavíková.