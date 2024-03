R. A. Dvorský: Z miláčka davů „vlastizrádcem“

Nikdy se nevrátí pohádka mládí – jeden z nesmrtelných songů hvězdy jazzové a swingové hudby. A zdaleka ne jediný, který zlidověl a který si pobrukovali lidé napříč generacemi.

Symbol elegance

R. A. Dvorský | Foto: APF Český rozhlas

R. A. Dvorský se původně jmenoval Rudolf Antonín, pseudonym Dvorský si vzal podle rodného Dvora Králové. Uměleckou dráhu započal už v 16 letech, kdy napsal své první skladby. Po ukončení studií a příchodu do Prahy jeho kariéra strmě stoupala. Začínal v kabaretu Karla Hašlera v Lucerně, později v kabaretu Červená sedma a uplatnil se také v tehdy začínajícím rozhlase, kde měl od roku 1924 svůj vlastní hudební pořad. V roce 1929 si založil kapelu Melody Boys. Jeho popularita rostla. Krásně podbarvený hlas, mužný vzhled a tvář s knírkem a nezbytným motýlkem se stala symbolem elegance. R. A. Dvorskému se pochopitelně otevřely dveře i do filmového světa. Zpíval i ve slavném filmu Kristián. Velkou charakterní roli vytvořil ve známém melodramatu KRB BEZ OHNĚ z roku 1937. V režii Karla Špeliny sekundoval krásné Haně Vítové jako Eleně v postavě jejího záhadného manžela Viléma Kristena. Na gramofonové desky Dvorský nahrál se svými orchestry na dva tisíce písniček. Po válce dokonce uzavřel smlouvu s americkým nakladatelem. To ještě doba swingu a jazzu přála.

Strmý pád „bývalých lidí“

Melody Boys R. A. Dvorského v Lucerně, 1936 | Foto: APF Český rozhlas

Zlom přišel s nástupem komunistů k moci. Jazz označili za nežádoucí, za úpadkovou buržoazní hudbu. R. A. Dvorského zařadili do skupiny „bývalých lidí“. Pro muže mnoha profesí nebylo místo. Nakladatelství mu znárodnily, hrát zakázaly. Do toho R. A. Dvorskému zemřel syn. Zpěvák a skladatel se snažil i za pomoci amerického nakladatele dostat na západ. Žádost o vystěhování ovšem komunisté zamítli, a když mu nevyšlo odletět uneseným dopravním letadlem, byl obviněn z pokusu o emigraci a velezrady a odsouzen na tři a půl roku. Ani to někdejšího elegána nezlomilo, hudbu skládal dál, i když nemohl vystupovat. To mu povolili až rok před smrtí. Když 2. srpna roku 1966 zemřel, netušil, že jeho píseň s názvem „Pohádka o konvalinkách“ se o rok později stane nejprodávanějším gramohitem.