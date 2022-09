Rozhledna v Humpolci obtáčí pivovarský komín. Návštěvníky chrání sítě

Rozhledna v Humpolci obtáčí pivovarský komín | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Před námi už se otvírají dveře na rozhlednu. A jak se můžeme dočíst, tato rozhledna je inspirovaná myšlenkou Jardy Janečka z Brunky.

"Jarda Janeček z Brunky je autorem myšlenky vybudovat rozhlednu kolem komína. Jsme mu za tu myšlenku vděčni, a proto jsme jeho nápad tady zvěčnili plechovou tabulkou."

Ten komín je funkční?

"Ano. Tato rozhledna je postavená kolem funkčního pivovarského komína. Občas se někdo domnívá, že je k němu přichycena, ale není tomu tak. Je to samonosná stavba, která se komína vůbec nedotýká. Ochoz rozhledny ve výšce 33. A na ten ochoz si vyšlápneme 189 schodů."

Kolem rozhledny je jakási záchytná síť. Je dobře zabezpečená, aby z ní nepadali návštěvníci. Z čeho je? Je to ocel?

"Je to běžná ocelová síť a máte pravdu, je proti padání návštěvníků z rozhledny. Ale musím říct, že i bez té sítě by rozhledna byla bezpečná, ale i pro osobní pocit návštěvníka je ta síť fajn."

Kdy jste rozhlednu otevírali?

Mluvčí pivovaru Radek Tulis | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"My jsme ji otevírali spolu s návštěvnickým centrem letos 1. června. Od té doby přišlo na rozhlednu víc než 5000 návštěvníků. Ten počet návštěvníků je tak vysoký i přesto, že s ohledem na soukromí sousedů, má poněkud netradiční provozní dobu. Rozhlednu zavíráme v sobotu v jednu hodinu odpoledne a v neděli a o státních svátcích je zavřená, což se pochopitelně některým návštěvníkům ne vždy úplně líbí. Na druhou stranu vztahy se sousedy jsou pro nás velmi vzácné, a proto je upravena provozní doba tímto způsobem."

Tak vyrazíme na rozhlednu. Co všechno z ní uvidíme?

"Teď jsme na ochozu rozhledny, která je vybudovaná kolem pivovarského komína našeho pivovaru. Vidíme hrad Lipnici, zříceninu hradu Orlík. Vidíme i na dálnici D1, vidíme třeba vrch Melechov, což je populární místo turistů pěších i cyklistických. A vidíme samozřejmě naše město Humpolec, které máme jako na dlani. Přímo pod sebou vidíme perfektně pivovar. Každý, kdo si chce prohlédnout pivovar zevnitř a zvenčí, má možnost."

Vyhlídka z rozhledny | Foto: Pivovar Bernard

Je možné, že se ta rozhledna kýve, nebo drží pevně?

"Kýve se skoro každá rozhledna, ale většinou si to jako návštěvnici neuvědomujeme, protože nemáme srovnání. Tím, že tato rozhledna je postavená kolem pevného komína, který se nehýbe, tak i sebemenší pohyb té rozhledny cítíme. Ve skutečnosti jsou ty výkyvy opravdu v centimetrech, je to bezpečné."

Neměl někdo z návštěvníků strach z výšky, když se dostal nahoru?

"Pokud ano, tak jsme to ani nezjistili. Každopádně jsme na to připraveni. Pokud by se tam někdo opravdu dostal do problémů, a nepoužil třeba vlastní mobilní telefon, tak si ze shora může zavolat pomoc. Je tam bezpečnostní tlačítko, kterým se dovolá na recepci, a recepční už se postarají o pomoc."