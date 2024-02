Vláda schválila dočasný zákaz látky HHC. Od 1. ledna 2025 má platit novela zákona o návykových látkách

Vláda dnes schválila dočasné zařazení psychoaktivní látky HHC na seznam zakázaných návykových látek. Termín začátku zákazu ale není jasný, musí ho ještě notifikovat Evropská komise. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) to může trvat až 20 dní. Dočasný zákaz skončí podle ministra Válka (TOP 09) 1. ledna 2025, kdy by už měla platit připravovaná novela zákona o návykových látkách.

Foto: Elsa Olofsson, Unsplash

K tomuto kroku vládu vedlo několik předávkování dětí. Látky s HHC se totiž prodávají i ve formě gumových medvídků, čokolády či sušenek.

Problém je v tom, že účinek kanabinoidů začíná až třicet minut po požití látky. A mnozí, když za chvíli nepozorují žádné účinky, si vezmou druhého či třetího medvídka, a dojde k předávkování.

Například v Plzni bylo za čtvrt roku hospitalizovaných 11 dětí, a tři dospělí. Protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil však už dřív zmiňoval, že kvůli alkoholu se ročně do nemocnic dostávají tisíce lidí.

Pokračuje projednávání novely. Děti do 18 let by si výrobky nemohly koupit

Vlastimil Válek | Foto: Úřad vlády ČR

Zákaz skončí podle ministra Valstimila Válka (TOP 09) 1. ledna 2025, kdy by už měla platit připravovaná novela zákona o návykových látkách, která substance označuje jako psychoaktivní látky a reguluje jejich prodej. Měl by být možný jen v obchodech s obsluhou, ne v automatech. Děti a mladí do 18 let by výrobky nemohli koupit.

"Zvolila se kriminalizační cesta. Chápu, že ministr zdravotnictví je pod velkým tlakem, ale s kriminalizací nemohu souznít. Budeme teď vymýšlet model řešení," řekl protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Proti zákazu jsou adiktologové a organizace pacientů

Jindřich Vobořil | Foto: Český rozhlas

Zákaz kanabinolu HHC a dalších dvou konopných látek zhorší podle pacientského spolku pro léčbu konopím (KOPAC) situaci nemocných, kteří užívají konopné produkty k úlevě od příznaků. Organizace se obává trestního stíhání pacientů.

Před zákazem varoval také národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) i asociace adiktologů. Poukazují na neúčinnost prohibice. Vobořil chce vládě předložit návrh s možností zajištění abolice pro lidi, kteří by byli po ohlášeném zákazu kanabinolu HHC stíháni za držení produktů s touto látkou.

Dodal, že ukončení dočasného zákazu by už udělené tresty nezrušilo, odsouzení by tak dál zůstali ve vězení.

Prodej produktů s HHC stoupl o stovky procent

Hospodářské noviny na svém webu napsaly, že kvůli zákazu prodej produktů s HHC stoupl o stovky procent a lidé si dělají zásoby.

Například Milan Vrba z prodejny v Hradci Králové prohlásil, že všechny produkty s obsahem HHC stáhli z prodeje. Obchodu přitom dělají 80 procent tržeb. Průšvih jsou podle něj automaty a ne obchody s konopnými produkty. Odhaduje se, že na trhu je zhruba 300 prodejců a tržby se pohybují v řádu stovek milionů korun.