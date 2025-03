„Svačinkový tahák“: Dětská motivace v České škole bez hranic v Drážďanech

"Noc s Andersenem pořádáme již patnáctým rokem, tak jako je tradice Noci s Andersenem v ČR. My jsme něco takového dělali už dřív, protože jsme se scházeli v prostorách Mládežnického domu, kde byla místnost s bazénkem s kuličkami. Děti si tam vždycky přály přenocovat. A my jsme řekli, dobře, dostanete knížky a smíte tam přenocovat. A pak jsme se dozvěděli o Noci s Andersenem, takže to pro nás bylo takové krásné propojení."

Vy jste stála u zrodu české školy v Drážďanech. Kdy jste se poprvé škole začala věnovat?

Noc s Andersenem | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

"V roce 2007, díky tomu, že se mi narodil syn. Intuitivně jsem na něj začala mluvit česky. A pochopila jsem, že by bylo velmi přínosné, abych se setkávala s ostatními Čechy žijícími v Drážďanech, aby se naučil česky a mohl komunikovat potom s mojí rodinou, s přáteli a také se mnou jezdit do ČR, a cítit se tam jako doma.

Já jsem celkem houževnatý člověk a přestože jsem měla další miminko na cestě, tak jsem začala pomáhat. Chtěla jsem podpořit těch sedm rodin, které byly zakládajícími členy tohoto spolku. Rychle jsme zjistili, že se nám to rozrůstá, že rostou další a další děti, a že pokud všichni nespojíme naše síly dohromady, tak z toho nic nevytvoříme. Z těch sedmi rodin je teď 80 rodin. A z těch původních asi deseti dětí je teď po 20 letech 140 dětí."

Děti mají logopedii radši než vyučování

Jak to zvládáte? Kolik je dnes na škole učitelů?

Petra Sojková | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Máme 18 lektorů, protože ne všichni jsou učitelé. Jedna z nich je asistentka, jedna je zaměstnankyně, také původním vzděláním pedagožka, ale pomáhá v různých jiných aktivitách. Profesionálních pedagogů díky naší vzdálenosti nebo respektive blízkosti českým hranicím máme 13. Buďto učili, a jsou teď v důchodu, anebo dokonce byli třeba řediteli škol, takže velmi kvalitní personál".

Vy jste také zmínila, že máte logopedku. Jak se jí daří učit všechny české 'Ř' a podobná specifika?

"Je to neuvěřitelné. Má nesmírné množství různých studijních, učebních materiálů, motivačních metod, na které by normální člověk nepřišel. Je velmi milá, vlídná, usměvavá. Děti k ní chodí radši než do vyučování, takže jsme zjistili, že se potom sami od sebe učí to 'R' a 'Ř', než aby seděli ve vyučování, a učili se s ostatními dětmi klasickou výuku."

Rodiče si vyměňují i zkušenosti o svačinkách

Co děti nejvíc baví?

"Přestávky, já bych řekla svačinky, protože to je asi největší motor, který žene děti chodit do české školy, srovnávat si svačinky a my rodiče mezi sebou si vyměňujeme zkušenosti o tom, která svačinka zabrala nejvíc, jak dostat to dítě do té české školy. Máme vyučování jednou týdně ve středu, vlastně desátou, jedenáctou školní hodinu, což je velmi pozdě. A potom jednou měsíčně v sobotu sedí děti pět hodin tady a někdy to bývá velmi náročné, zvláště když je krásné počasí, jsou různá pozvání, narozeniny nebo na nějaké oslavy."

Pořádáte výlety nebo podobné věci?

"Ano, organizujeme velké množství doprovodných projektů nebo programů pro děti. Děláme literární odpoledne, kdy jezdí autor z ČR, představuje buďto své knihy, své publikace, anebo jsou to ilustrátoři, kteří učí děti malovat. Vysvětlují jim, jak vzniká kresba v knihách, jak vznikají ilustrace. Pak děláme různá setkání takového toho klasického stylu, jako je vánoční besídka, velikonoční oslavy, letní slavnost, ukončení školního roku."

Jak se děti cítí, když přijedou do Česka a tam promluví?

"Právě, že díky té logopedce se cítí celkem komfortně. Většina z těch dětí, minimálně tak 80 procent pochází z bilingvních rodin. To znamená, že čeština v těch rodinách není na denním pořádku. Je velmi náročné těm dětem rozšířit za prvé slovní zásobu, a za druhé je přimět k tomu, aby češtinu aktivně používaly mimo českou školu."

Náš cíl: Dostat český jazyk na německé vysvědčení

Vaším cílem je, aby byla známka z češtiny na německém vysvědčení. Daří se to?

"První taková malá vlaštovka se naskytla v tomto roce, kdy jedno drážďanské církevní gymnázium požádalo nás jako spolek, abychom potvrdili jednomu studentovi, že navštěvuje naši Českou školu bez hranic Drážďany. Žákovi pak bylo na německé vysvědčení zaneseno, že absolvoval český jazyk."

A jaký je důvod toho, proč by to tam děti měly mít?

"Uvedu příklad. Z hlediska dítěte je nepochopitelné, když chodí do německé školy a v pondělí jde na zájmový kroužek kreslení. V úterý jde na zájmový kroužek fotbal a ve středu jde na "zájmový kroužek" česká škola. Proč ty první dva má uvedené na vysvědčení a ten třetí ne," klade si otázku Petra Sojková, které škola zabere každý den dvě hodiny volného času.